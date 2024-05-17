Samsun'da bir hırsızlık hükümlüsü yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde, hakkında 18 yıl 4 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde, hakkında 18 yıl 4 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı güven timlerince kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, "hırsızlık" suçundan hakkında 18 yıl 4 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.S. (24) isimli kadını Çiftlik Mahallesi'nde yakaladı.
Hükümlü, polisteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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