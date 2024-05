AK Parti'li Karaaslan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı​​​​​​​ dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarının Milli Mücadele'yi başlatmak üzere geldiği Samsun'da 105 yıl önce vücut bulan ve kısa sürede Anadolu'nun tamamına sirayet eden ruhun Cumhuriyet'in ilanına giden yolu açtığını, istiklal mücadelesinin zaferle taçlanmasına vesile olduğunu belirtti.

Tarih boyunca Türk milletinin her zorlu imtihandan başarıyla çıktığına işaret eden Karaaslan, şöyle devam etti:

"Milletimizin en önemli gücü, yüzlerce yıl geçse de içimizde daima diri kalan o ruh, cesaretimizi katlayan maneviyat ve mücadele azmidir. Millet olarak her 19 Mayıs'ta yaşadığımız güçlü duygular ve hissettiğimiz heyecan, yarınlara dair kararlılığımızı perçinlemeye, gücümüze güç katmaya devam etmektedir. Bugün ülkemiz, Cumhurbaşkanı'mız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlemektedir. Bugün milletimiz, Türkiye Yüzyılı'nda her alanda başarılarımıza yenilerini eklemek üzere çalışmaya ve üretmeye devam etmektedir. Gençlerimiz, kendilerine emanet edilen Cumhuriyet'imizi geleceğe taşımak için gayret göstermeyi ve her alanda yeniliklerin altına imza atmayı sürdürmektedir. Bilim, teknoloji, kültür, sanat ve spor başta olmak üzere farklı alanlarda ülkemizi temsil eden tüm gençlerimizle iftihar ediyor, başarılarıyla gurur duyuyoruz."