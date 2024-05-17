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        AK Parti'li Karaaslan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı​​​​​​​ dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 17:53 Güncelleme: 17.05.2024 - 17:53
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        AK Parti'li Karaaslan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı​​​​​​​ dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Karaaslan, mesajında, 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarının Milli Mücadele'yi başlatmak üzere geldiği Samsun'da 105 yıl önce vücut bulan ve kısa sürede Anadolu'nun tamamına sirayet eden ruhun Cumhuriyet'in ilanına giden yolu açtığını, istiklal mücadelesinin zaferle taçlanmasına vesile olduğunu belirtti.

        Tarih boyunca Türk milletinin her zorlu imtihandan başarıyla çıktığına işaret eden Karaaslan, şöyle devam etti:

        "Milletimizin en önemli gücü, yüzlerce yıl geçse de içimizde daima diri kalan o ruh, cesaretimizi katlayan maneviyat ve mücadele azmidir. Millet olarak her 19 Mayıs'ta yaşadığımız güçlü duygular ve hissettiğimiz heyecan, yarınlara dair kararlılığımızı perçinlemeye, gücümüze güç katmaya devam etmektedir. Bugün ülkemiz, Cumhurbaşkanı'mız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlemektedir. Bugün milletimiz, Türkiye Yüzyılı'nda her alanda başarılarımıza yenilerini eklemek üzere çalışmaya ve üretmeye devam etmektedir. Gençlerimiz, kendilerine emanet edilen Cumhuriyet'imizi geleceğe taşımak için gayret göstermeyi ve her alanda yeniliklerin altına imza atmayı sürdürmektedir. Bilim, teknoloji, kültür, sanat ve spor başta olmak üzere farklı alanlarda ülkemizi temsil eden tüm gençlerimizle iftihar ediyor, başarılarıyla gurur duyuyoruz."

        Karaaslan, gençliğin bugünün gücü, yarının güvencesi olduğuna işaret ederek "Gençliğin ufkuna ve vizyonuna güvenen bir iktidar olarak 22 yıldır olduğu gibi bugün de gençlerle birlikte gençler için yol yürüyoruz, ülkemizin geleceğini fikirleriyle yanımızda olan genç kardeşlerimizle beraber kuruyoruz. Gençlerin hayaliyle, iradesiyle ve kararıyla yolumuzda daha emin ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Samsun'un büyük başlangıçlar şehri olduğunu vurgulayan Karaaslan, şunları kaydetti:

        "105 yıl sonra bugün, büyük başlangıçların şehri Samsun'umuz büyük hedeflerle yolculuğunu sürdürmektedir. Şehrimiz hızlı bir değişim ve dönüşüm süreci yaşamaya, eğitimden sağlığa, altyapıdan sanayiye, kültür ve sanattan spora her alanda katettiği mesafe ile bölgemizin ve ülkemizin gözde şehirlerinden biri olmaya devam etmektedir. Samsun, bugün 100'den fazla ülkeden uluslararası öğrencinin de aralarında olduğu yaklaşık 60 bin gencin eğitim gördüğü iki üniversitesiyle, AR-GE merkezleriyle, teknoloji geliştirme bölgesiyle, gençlik merkezleriyle, spor tesisleriyle, 134 bin lisanslı sporcusuyla, ulusal ve uluslararası büyük organizasyonlara ev sahipliği yapan altyapısıyla gençlik ve sporda öncü şehirdir. Samsunlu milli sporcularımız da katıldıkları müsabakalarda ülkemizi gururlandırmaktadır. Bizler ise ilk adım şehri Samsun'u Meclis'imizde temsil etmenin onurunu yaşayan milletvekilleri olarak şehrimizin daha da gelişmesi için var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz."​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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