Ankara Üniversitesi öğrencileri "19 Mayıs" kapsamında OMÜ'ye geldi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bisikletleriyle yola çıkan Ankara Üniversitesi öğrencileri, Ondokuz Mayıs Üniversitesine (OMÜ) ulaştı.

Ankara Üniversitesi Hitit Bisiklet Topluluğu üyeleri, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Öztürk tarafından kendilerine teslim edilen Türk bayrağı ve Ankara Üniversitesi flamasını "19 Mayıs Ata'ya Saygı Turu" kapsamında OMÜ'ye getirdi.

Bisikletliler, burada Türk bayrağı ve Ankara Üniversitesi flamasını OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Terzi'ye teslim etti.