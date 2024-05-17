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        Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'ndan "19 Mayıs özel konseri"

        Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu (SDKTMK), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla özel konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 21:29 Güncelleme: 17.05.2024 - 21:29
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        Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'ndan "19 Mayıs özel konseri"
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        Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu (SDKTMK), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla özel konser verdi.

        Şef Özge Altıntaş Özcan yönetiminde verilen ve tek bölümden oluşan konser, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda gerçekleşti.

        Konserde Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu çeşitli türküler seslendirdi.

        Vatandaşların ücretsiz katılabildiği konser, izleyenlerin beğenisini kazandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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