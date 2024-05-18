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        Samsun'da meyve suyu kutusunun içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

        Samsun'da bir kişinin çantasında yapılan aramada, meyve suyu kutusunun içinde 500 gram uyuşturucu bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 11:05 Güncelleme: 18.05.2024 - 11:05
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        Samsun'da meyve suyu kutusunun içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
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        Samsun'da bir kişinin çantasında yapılan aramada, meyve suyu kutusunun içinde 500 gram uyuşturucu bulundu.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır'dan yolcu otobüsüyle Samsun'a A.T'nin uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Samsun Otogarı'na gelen şüphelinin üzerinde ve eşyalarında arama yapan ekipler, çantasında bulunan iki litrelik meyve suyu kutusuna gizlenmiş 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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