Samsun'da meyve suyu kutusunun içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Samsun Otogarı'na gelen şüphelinin üzerinde ve eşyalarında arama yapan ekipler, çantasında bulunan iki litrelik meyve suyu kutusuna gizlenmiş 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Samsun'da bir kişinin çantasında yapılan aramada, meyve suyu kutusunun içinde 500 gram uyuşturucu bulundu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.