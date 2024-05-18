Gençler, Atatürk'ün yolunda "Gençlik Marşı"nı seslendirdi

İLYAS GÜN - Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, Havza'ya giderken aracın bozulması üzerine yollarına yürüyerek devam ettiği sırada söylediği Gençlik Marşı, 105 yıl sonra aynı yolda gençler tarafından seslendirildi.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 19 Mayıs 1919'da Milli Mücadele'yi örgütlemek üzere Samsun'a gelen Mustafa Kemal, kentte 6 gün kaldıktan sonra Havza'ya gitmek üzere silah arkadaşlarıyla yola çıktı.

Atatürk ve silah arkadaşları, gece konaklayacakları Karageçmiş köyüne doğru giderken, İsveçli şair Gustav Fröding'in yazdığı, "Dağ başını duman almış/ Gümüş dere durmaz akar/ Güneş ufuktan şimdi doğar/ Yürüyelim arkadaşlar/ Sesimizi yer gök su dinlesin/ Sert adımlarla her yer inlesin/ Bu gök, deniz nerede var/ Nerede bu dağlar taşlar/ Bu ağaçlar güzel kuşlar/ Yürüyelim arkadaşlar/ Sesimizi yer gök su dinlesin/ Sert adımlarla her yer inlesin" marşını söyledi.

Karageçmiş köyü yolunda ilk kez Atatürk ve silah arkadaşları tarafından seslendirilen marş, 20 Haziran 1938'de "Gençlik ve Spor Bayramı Marşı (Gençlik Marşı)" olarak kabul edildi.

Dönemin koşullarını kendilerinin de yaşadığını belirten Yılmaz, "Bizim de buraya gelirken aracımız bozuldu. Cumhuriyet'in 100. yılında Atatürk'ün ışığında, Atatürk'ün hedeflerine yönelik eğitimlerimizi devam ettiriyoruz. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Burada Gençlik Marşı'nı seslendirirken biz de o dönemi yaşadık öğrencilerimizle. Çok duygu dolu anlar yaşadık." dedi.

OMÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Beril Tekeli Yiğit de öğrencilerin desteğiyle Atatürk'ü anmak için etkinliği yaptıklarına işaret ederek, "Gurur duyuyoruz çünkü süreci keyiflendiren gençler ve bu işin tadını bilen Atatürk'ümüz var. Gençlere birçok şeyi bırakmasının sebebi bu olsa gerek. Onların enerjisinden faydalanıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı burada kutlamak ve burada yürüyüş yapmak çok anlamlı." açıklamasında bulundu.