Samsun'da hakim ve savcılar bowling turnuvasında karşılaştı
Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde hakim ve savcılar, bowling turnuvasında mücadele etti.
Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde hakim ve savcılar, bowling turnuvasında mücadele etti.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında İlkadım Bowling Salonu'nda turnuva düzenlendi.
Turnuvaya Samsun Adliyesinde görevli 50 hakim ve savcı katıldı. Hakim ve savcılar dereceye girebilmek için yarıştı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, basın mensuplarına, kendisinin de turnuvada yarıştığını belirterek, "Bu müsabakada kaybeden olmayacak. Kazanan birlik, beraberlik ve dostluk olacak. Samsun Adliyesinin aidiyet duygusunu geliştirmek adına bu tür etkinlikler yapmaya devam edeceğiz." dedi.
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