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        Samsun'da hakim ve savcılar bowling turnuvasında karşılaştı

        Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde hakim ve savcılar, bowling turnuvasında mücadele etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 14:35 Güncelleme: 18.05.2024 - 14:35
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        Samsun'da hakim ve savcılar bowling turnuvasında karşılaştı
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        Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde hakim ve savcılar, bowling turnuvasında mücadele etti.

        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında İlkadım Bowling Salonu'nda turnuva düzenlendi.

        Turnuvaya Samsun Adliyesinde görevli 50 hakim ve savcı katıldı. Hakim ve savcılar dereceye girebilmek için yarıştı.

        Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, basın mensuplarına, kendisinin de turnuvada yarıştığını belirterek, "Bu müsabakada kaybeden olmayacak. Kazanan birlik, beraberlik ve dostluk olacak. Samsun Adliyesinin aidiyet duygusunu geliştirmek adına bu tür etkinlikler yapmaya devam edeceğiz." dedi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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