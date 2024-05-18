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        Samsun'da "19 Mayıs" dolayısıyla Misafir Öğrenciler Kültür Buluşması düzenlendi

        Samsun'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı Misafir Öğrenciler Kültür Buluşması etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 14:41 Güncelleme: 18.05.2024 - 14:41
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        Samsun'da "19 Mayıs" dolayısıyla Misafir Öğrenciler Kültür Buluşması düzenlendi
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        Samsun'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı Misafir Öğrenciler Kültür Buluşması etkinliği gerçekleştirildi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikte yabancı öğrenciler yiyecek, kıyafet gibi kültürlerini sergiledi.

        Samsun Valisi Orhan Tavlı da stantları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, etkinlikte 18 ülkeden öğrencilerin kültür buluşmasında bir araya geldiğini söyledi.

        Ondokuz Mayıs Üniversitesinde öğrenim gören yabancı öğrencilerin güzel bir etkinlikte buluştuğunu dile getiren Dereci, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı Samsun'da farklı ülke öğrencilerinin kültürlerini tanıttık." dedi.

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