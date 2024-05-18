Samsun'da "19 Mayıs" dolayısıyla Misafir Öğrenciler Kültür Buluşması düzenlendi

Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, etkinlikte 18 ülkeden öğrencilerin kültür buluşmasında bir araya geldiğini söyledi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı da stantları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikte yabancı öğrenciler yiyecek, kıyafet gibi kültürlerini sergiledi.

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