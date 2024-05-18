Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Samsun'da ziyarete açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" sloganıyla yola çıkan mobil müze, Samsun'da ziyaretçilerle buluştu.

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