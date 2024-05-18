Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Samsun'da ziyarete açıldı

        Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" sloganıyla yola çıkan mobil müze, Samsun'da ziyaretçilerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 14:56 Güncelleme: 18.05.2024 - 14:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Samsun'da ziyarete açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" sloganıyla yola çıkan mobil müze, Samsun'da ziyaretçilerle buluştu.

        Çanakkale Savaşları'ndaki kahramanlıkların ve yaşananların anlatılması amacıyla Türkiye turuna çıkan tır, Samsun Cumhuriyet Meydanı'na getirildi.

        Çanakkale Zaferi'ni anlatan resim, fotoğraf ve videoların gösterildiği müze, ziyaretçilerini ağırladı.

        Vatandaşlar, müzede sergilenen savaştan kalma objeleri inceledi.

        Tır, yarın da ziyaretçilerle buluştuktan sonra Samsun'dan ayrılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Selen hemşirenin ölümünde flaş gelişme!
        Selen hemşirenin ölümünde flaş gelişme!
        Adli Tıp raporu çıktı! Berzeg'in ölüm nedeni...
        Adli Tıp raporu çıktı! Berzeg'in ölüm nedeni...
        Et tesisinde eziyet! 5 gözaltı
        Et tesisinde eziyet! 5 gözaltı
        Bacaklarını kaybeden çocuğun iyileşme hikayesi!
        Bacaklarını kaybeden çocuğun iyileşme hikayesi!
        Bu sahillere gece girişin cezası 387 bin TL
        Bu sahillere gece girişin cezası 387 bin TL
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        Haftanın dikkat çekenleri
        Haftanın dikkat çekenleri
        Balkonda oyun oynuyordu... Böcek ısırdı Gökçe öldü!
        Balkonda oyun oynuyordu... Böcek ısırdı Gökçe öldü!
        Dekor duvar düğünde devrilmişti! İşte Efe'nin canı için istenen ceza!
        Dekor duvar düğünde devrilmişti! İşte Efe'nin canı için istenen ceza!
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        Kaldırım taşıyla saldırıya uğramıştı! O taksici bir karar verdi!
        Kaldırım taşıyla saldırıya uğramıştı! O taksici bir karar verdi!
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Marmaray'da Gülhan'a dehşeti yaşattı! İşte istenen ceza!
        Marmaray'da Gülhan'a dehşeti yaşattı! İşte istenen ceza!
        Bu gözyaşları boşuna değil
        Bu gözyaşları boşuna değil
        Suudi Arabistan'da bir ilk: Mayo defilesi!
        Suudi Arabistan'da bir ilk: Mayo defilesi!
        Annesini uyurken öldürdü! 'İyi hal'li cani!
        Annesini uyurken öldürdü! 'İyi hal'li cani!

        Benzer Haberler

        Samsun'da "19 Mayıs" dolayısıyla Misafir Öğrenciler Kültür Buluşması düzenl...
        Samsun'da "19 Mayıs" dolayısıyla Misafir Öğrenciler Kültür Buluşması düzenl...
        Samsun'da hakim ve savcılar bowling turnuvasında karşılaştı
        Samsun'da hakim ve savcılar bowling turnuvasında karşılaştı
        Samsun'da özel izinle yetiştirilen salep orkidesi üreticisine gelir kapısı...
        Samsun'da özel izinle yetiştirilen salep orkidesi üreticisine gelir kapısı...
        GRAFİKLİ - Samsun'da olgunlaşan Milli Mücadele ruhu 105. yılında
        GRAFİKLİ - Samsun'da olgunlaşan Milli Mücadele ruhu 105. yılında
        Gençler, Atatürk'ün yolunda "Gençlik Marşı"nı seslendirdi
        Gençler, Atatürk'ün yolunda "Gençlik Marşı"nı seslendirdi
        Bandırma Gemi Müze, ziyaretçilerini Milli Mücadele dönemine götürüyor
        Bandırma Gemi Müze, ziyaretçilerini Milli Mücadele dönemine götürüyor