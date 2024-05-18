Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine CNC torna makinesi alındı

Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne CNC torna makinesi alındı.

Okul müdürü Fazıl Gezer, yaptığı açıklamada, okulun makine teknolojileri alanında ilk defa bilgisayar teknolojisi ile hizmet verecek CNC torna tezgahının yer alması için büyük çaba sarf ettiklerini belirtti.

Gençleri en iyi şekilde geleceğe hazırlamak istediklerini vurgulayan Gezer, Amaçlarımız doğrultusunda bölümlerimizi en son teknolojiye sahip makinelerle donatmaya devam ediyoruz. Okulumuz Makine Teknolojileri Alanına kazandırdığımız CNC makinesi ile öğrencilerimiz hem üretim yapacaklar hem de ilçemizdeki büyük bir eksiklik giderilerek hem zaman hem de ekonomik anlamda kazanım elde etmiş olacağız." dedi.