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        Samsun'da denizde alabora olan kayıktaki kişi boğuldu

        Samsun'un Bafra ilçesinde balık avlamak için denize açılan kişi, kayığın alabora olması sonucu boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 19:27 Güncelleme: 18.05.2024 - 19:27
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        Samsun'da denizde alabora olan kayıktaki kişi boğuldu
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        Samsun'un Bafra ilçesinde balık avlamak için denize açılan kişi, kayığın alabora olması sonucu boğuldu.

        Alınan bilgiye göre, Ramazan Şensel (61) ile bir arkadaşı, Emenli Mahallesi mevkisinden balık avlamak için kayıkla Karadeniz'e açıldı.

        Bir süre sonra kayığın alabora olması sonucu Şensel ile arkadaşı suya düştü. Şensel'in arkadaşı kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarak çevredekilere durumu bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, sudan vatandaşlar tarafından çıkarılan Şensel'in öldüğünü belirledi.

        Şensel'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Bafra Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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