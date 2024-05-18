Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:Yeni19 Mayıs
Hakemler: Mert Güzenge, Bahtiyar Birinci, Murat Altan
Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Yunus Emre Çift, Van Drongelen, Soner Gönül, Bennasser, Taylan Antalyalı, Holse, Ntcham, Emre Kılınç, Mouandilmadji
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Aliti, Lima, Balkovec, Fer, Richard, Oğuz Aydın, Efecan Karaca, Augusto, Ahmed Hassan
Gol: Dk. 14 Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor)
SAMSUN
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