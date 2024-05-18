Samsunspor-Alanyaspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'inin 37. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Markus Gisdol, "Sonunda başardık, çok şükür bitti. Takımımdan ne kadar gurur duysam azdır." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gisdol, Alanyaspor maçından aldıkları bir puanla ligde kalmalarının kesinleştiğini söyledi.

Çok mutlu olduğunu ifade eden Gisdol, şunları kaydetti:

"Sonunda başardık, çok şükür bitti. Takımımla ne kadar gurur duysam azdır. Biz bunu birlikte başardık. 1 Ekim'de başladım. Bu hiç kolay olmadı. Birçok insan 'Salak mısın, takım düşecek, oraya gitme.' dedi. Geldiğimiz ilk günden beri takım ruhunu oluşturmaya çalıştık. Bunu yalnız da başarmadık. Bunu tüm çalışanlarla birlikte yaptık. Bu sene tam bir aile ortamında çalışma fırsatı buldum diyebilirim. Bu da başarının anahtarı diyebilirim. Hedefimizi gerçekleştirdiğimiz için de herkese teşekkür ediyorum. Özellikle taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Daha önce böyle bir sevgi hiç görmedim. İnanılmaz bir sezon oldu bizim için."