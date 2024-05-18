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        Samsunspor-Alanyaspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'inin 37. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Markus Gisdol, "Sonunda başardık, çok şükür bitti. Takımımdan ne kadar gurur duysam azdır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 22:16 Güncelleme: 18.05.2024 - 22:16
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        Samsunspor-Alanyaspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'inin 37. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Markus Gisdol, "Sonunda başardık, çok şükür bitti. Takımımdan ne kadar gurur duysam azdır." dedi.

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gisdol, Alanyaspor maçından aldıkları bir puanla ligde kalmalarının kesinleştiğini söyledi.

        Çok mutlu olduğunu ifade eden Gisdol, şunları kaydetti:

        "Sonunda başardık, çok şükür bitti. Takımımla ne kadar gurur duysam azdır. Biz bunu birlikte başardık. 1 Ekim'de başladım. Bu hiç kolay olmadı. Birçok insan 'Salak mısın, takım düşecek, oraya gitme.' dedi. Geldiğimiz ilk günden beri takım ruhunu oluşturmaya çalıştık. Bunu yalnız da başarmadık. Bunu tüm çalışanlarla birlikte yaptık. Bu sene tam bir aile ortamında çalışma fırsatı buldum diyebilirim. Bu da başarının anahtarı diyebilirim. Hedefimizi gerçekleştirdiğimiz için de herkese teşekkür ediyorum. Özellikle taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Daha önce böyle bir sevgi hiç görmedim. İnanılmaz bir sezon oldu bizim için."

        Alman teknik adam, sezon boyunca başarıya odaklandıklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Çünkü çok zor bir dönemden geçiyorduk. Sıkıntılı sürecin son haftalara kadar süreceğini söyledik ve öyle de oldu. Benimle devam etmemesi durumunda kulübün başka teknik direktör ile görüşmesinde bir sıkıntı yok. Fuat hocayla bu hafta da konuşacağız. Hedefimizi gerçekleştirdik, şimdi bir nefes alacağım. Biraz düşünüp sağlıklı bir karar alacağım. Bir hoca olarak şunu belirtmek istiyorum. Bugünlere gelmemiz kolay olmadı. Baskı altında olmak kolay değildi ancak bunu hep birlikte başardık."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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