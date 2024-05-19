Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Atatürk'ü temsil eden bayrak Samsun'da karaya çıkarıldı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmak üzere Samsun'a ilk adımı attığı yer olan Tütün İskelesi'nde, Atatürk'ü temsil eden Türk bayrağı askerler tarafından karaya çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 10:32 Güncelleme: 19.05.2024 - 10:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Atatürk'ü temsil eden bayrak Samsun'da karaya çıkarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmak üzere Samsun'a ilk adımı attığı yer olan Tütün İskelesi'nde, Atatürk'ü temsil eden Türk bayrağı askerler tarafından karaya çıkarıldı.

        Samsun'da 19 Mayıs kutlamaları, saat 09.00'da Atatürk Anıtı önünde başladı. Anıta çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

        Ardından Tütün İskelesi'ndeki tören alanına geçildi.

        Samsun Valisi Orhan Tavlı, burada yaptığı konuşmada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutlamanın onur, gurur ve heyecanını hep birlikte bir kez daha yaşadıklarını söyledi.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Bandırma Vapuru'yla 16 Mayıs 1919 Cuma günü İstanbul'dan yola çıktıktan sonra 19 Mayıs 1919'da karaya çıkarak Milli Mücadele'nin ilk adımını Samsun'da attığına işaret eden Vali Tavlı, "O gün Samsun'umuzda yakılan meşaleyle adeta küllerinden doğan, birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla Kurtuluş Savaşı'ndan zaferle çıkan aziz Türk milleti, Cumhuriyet'imizin ilanıyla tarih sahnesinde yeniden dirilmiştir. Tam 105 yıl sonra bugün, o tarihi anın milli ve manevi atmosferini yüreğimizde hissediyor, şanlı Türk bayrağımızı coşku ve gururla temsili olarak aynı noktadan karaya çıkartarak, istikbalimizin, Cumhuriyet'imizin ve Türkiye Yüzyılı'nın en büyük teminatı Türk gençliğine teslim ediyoruz." dedi.

        Törende askerler, Milli Mücadele'yi başlatmak üzere Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının karaya çıkışını canlandırdı. Askerler, karaya çıkardıkları Türk bayrağını izcilere teslim etti. İzciler, Türk bayrağını 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinin yapılacağı İlkadım Atletizm Stadyumu'na kortej eşliğinde götürdü.

        Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        30 Nisan 1919 - Atatürk: Heyecandan dudaklarımı ısırdığımı hatırlıyorum!
        30 Nisan 1919 - Atatürk: Heyecandan dudaklarımı ısırdığımı hatırlıyorum!
        "19 Mayıs ruhu bu milletin en büyük varlığı"
        "19 Mayıs ruhu bu milletin en büyük varlığı"
        Bakan Bak ve gençler Anıtkabir'de
        Bakan Bak ve gençler Anıtkabir'de
        İşte derbinin 11'leri!
        İşte derbinin 11'leri!
        İstanbul’da koşanlar ve yarışlara ilgi arttı
        İstanbul’da koşanlar ve yarışlara ilgi arttı
        Kıyılarda çöl tozuna dikkat!
        Kıyılarda çöl tozuna dikkat!
        17 bin kilometre uzaktan müdahale!
        17 bin kilometre uzaktan müdahale!
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        Tur rehberinin gözünden yaşananlar
        Tur rehberinin gözünden yaşananlar
        TIR’ın dorsesi alev alev yandı
        TIR’ın dorsesi alev alev yandı
        "O zamanlar her şey ne kadar güzelmiş"
        "O zamanlar her şey ne kadar güzelmiş"
        Yitik türkülerin izinde
        Yitik türkülerin izinde
        Kullanıcıların oylarıyla belirlendi! En popüler dolmalar
        Kullanıcıların oylarıyla belirlendi! En popüler dolmalar
        Jandarmanın girdiği evde patlama
        Jandarmanın girdiği evde patlama
        Dışişleri'nden İsrail'e yanıt
        Dışişleri'nden İsrail'e yanıt
        Gaziantep kazandı, Karagümrük düştü!
        Gaziantep kazandı, Karagümrük düştü!
        İsraillilerden bir protesto daha
        İsraillilerden bir protesto daha
        "Beşiktaş'ın yanlışı"
        "Beşiktaş'ın yanlışı"
        Dirift yapan sürücüye rekor ceza
        Dirift yapan sürücüye rekor ceza
        Beşiktaş'tan Jose Mourinho açıklaması!
        Beşiktaş'tan Jose Mourinho açıklaması!

        Benzer Haberler

        Samsun'da Fener Alayı ve Gençlik Haftası Yürüyüşü düzenlendi
        Samsun'da Fener Alayı ve Gençlik Haftası Yürüyüşü düzenlendi
        Samsunspor – Alanyaspor maçının ardından
        Samsunspor – Alanyaspor maçının ardından
        Samsunspor-Alanyaspor maçının ardından
        Samsunspor-Alanyaspor maçının ardından
        Samsunspor-Alanyaspor maçının ardından
        Samsunspor-Alanyaspor maçının ardından
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Samsunspor - Alanyaspor: 1-1
        Samsunspor - Alanyaspor: 1-1