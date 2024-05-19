Samsun'da 19 Mayıs Yarı Maratonu yapıldı

Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ın işaretiyle başlayan yarışmada, sporcular dereceye girmek için mücadele etti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarı maraton için sporcular, Fuar Caddesi'nde toplandı.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 105. yılı dolayısıyla düzenlenen 19 Mayıs Yarı Maratonu yapıldı.

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