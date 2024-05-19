Samsun'da İlkadım Gran Fondo Bisiklet Yarışı düzenlendi

Vali Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ın başlattığı yatışta sporcular, 19 Mayıs ilçesi Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti ile Bafra etaplarında 50 ve 100 kilometrelik parkurlarda mücadele etti.

Sporculardan Bilge Kurt'un yarışa bisikletiyle katılan 4 yaşındaki kızı Alya İpek ilgili odağı oldu.

Vali Orhan Tavlı, sporcularla bir süre sohbet ederek başarılar diledi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Samsun Valiliğince Atakum Kurupelit Marina'da başlayan İlkadım Gran Fondo Bisiklet Yarışı'na Türkiye, Rusya, Ukrayna, İngiltere ile Kazakistan'dan 386 bisikletli katıldı.

Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İlkadım Gran Fondo Bisiklet Yarışı düzenlendi.

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