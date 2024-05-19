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        Samsun'da Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışı başladı

        Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 12:08 Güncelleme: 19.05.2024 - 12:08
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        Samsun'da Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışı başladı
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        Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışı başladı.

        Türkiye Yüzme Federasyonu ve Samsun Valiliği tarafından Atakum Çobanlı İskelesi'nde düzenlenen yarışta 14 yaş ve üstü 224 sporcu mücadele ediyor.

        İskeleden atlayan sporcular, 1919 metre kulaç atacak.

        Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yüzücüler için botlarla ve teknelerle güvenlik aldı.

        Yüzücülere, Türk bayraklarıyla süslenen bazı tekneler de eşlik ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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