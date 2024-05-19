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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 14:05 Güncelleme: 19.05.2024 - 14:05
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Kent genelinde tespit edilen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 755 gram uyuşturucu, 220 sentetik ecza hapı, 13 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi ile 3 uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirdi.

        Operasyonda 20 zanlı gözaltına alındı. Yakalananlardan birinin, "Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 1 yıl 8 ay, birinin de 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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