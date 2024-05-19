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        Milli Mücadele'nin başladığı Samsun ve Havza'da 19 Mayıs kutlanıyor

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 105. yılı kentte ve Havza ilçesinde kutlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 14:43 Güncelleme: 19.05.2024 - 14:43
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        Milli Mücadele'nin başladığı Samsun ve Havza'da 19 Mayıs kutlanıyor
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        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 105. yılı kentte ve Havza ilçesinde kutlanıyor.

        Samsun İlkadım Atletizm Pisti'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Samsun Valisi Orhan Tavlı, burada yaptığı konuşmada, Samsun'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurtuluşa ve Cumhuriyet'e giden yolda attığı ilk adımın 105'inci yılını kutlamamanın onurunun yaşandığını vurguladı.

        Samsun'dan başlatılan Kurtuluş Mücadelesi'nin tüm Anadolu'ya yayıldığına işaret eden Tavlı, 23 Nisan 1920'de Türk milletinin bağımsızlığını tüm dünyaya ilan ettiğinin altını çizdi. Tavlı, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Kurtuluş Savaşını zaferle taçlandıran tüm kahramanları rahmetle yad ettiğini anlatarak, "Bağımsızlığımız uğruna toprağa düşen aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi minnetle anıyorum. Başta siz saygıdeğer Samsunlular ve sevgili gençlerimiz olmak üzere aziz Türk milletinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Süper Bayramını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından sivil toplum kuruluşları tarafından Selanik'ten, Çanakkale'den ve Anıtkabir'den getirilen topraklar ile Türk bayrağı, Vali Tavlı'ya teslim edildi.

        Törende müzik dinletisi ile İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü sporcuları ve izci grupları gösteri sundu.

        Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Gençlik ve Spor Müdürü Feyzullah Dereci, kurum müdürleri, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

        Kurtuluşa giden yolda Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ikinci durağı Havza'da da törenler Mehmetçik Meydanı'nda başladı.

        Atatürk Anıtı'na Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun tarafından çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Havza Spor Salonu'ndaki programda ise Milli Mücadele ile ilgili slayt sunumunun ardından sporcular jimnastik ve güreş gösterisi sundu, ok atışı yaptı. Müzik dinletisinin ardından halk oyunu gösterileri gerçekleştirildi.

        Programın son bölümünde ise Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ve İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş tarafından Havza'da spora katkı sunanlara plaket takdim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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