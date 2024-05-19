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        Samsun'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde, hakkında 30 yıl 7 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 15:18 Güncelleme: 19.05.2024 - 15:18
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        Samsun'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Samsun'un Atakum ilçesinde, hakkında 30 yıl 7 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı yunus timlerince kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekipler, 22 suçtan aranan M.U'yu (41) Körfez Mahallesi'nde yakaladı.

        "Dolandırıcılık, bilişim yoluyla dolandırıcılık, konut dokunulmazlığı ihlali, güveni kötüye kullanma" suçlarından 30 yıl 7 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polisteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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