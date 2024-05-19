Samsun'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde, hakkında 30 yıl 7 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Samsun'un Atakum ilçesinde, hakkında 30 yıl 7 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı yunus timlerince kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, 22 suçtan aranan M.U'yu (41) Körfez Mahallesi'nde yakaladı.
"Dolandırıcılık, bilişim yoluyla dolandırıcılık, konut dokunulmazlığı ihlali, güveni kötüye kullanma" suçlarından 30 yıl 7 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polisteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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