Samsun'un ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Samsun'un 19 Mayıs, Salıpazarı, Bafra ve Havza ilçelerinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

19 Mayıs ilçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

15 Temmuz Millet Meydanı'nda düzenlenen törende, hazırlanan yöresel dans gösterileri, spor gösterileri ve canlı müzik gösterisi sunuldu.

Törenin ardından Kaymakam İbrahim Civelek ve Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, gençler ve öğrencilerle fotoğraf çektirerek çeşitli hediyeler verdi.

- Salıpazarı Salıpazarı ilçesinde düzenlenen törende Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fatih Sağlam, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından kutlama programı Şehir Stadı'nda devam etti. Protokol, öğrenciler ve vatandaşlar 120 metre uzunluğundaki Türk bayrağını taşıdı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından Salıpazarı Anadolu Lisesi öğrencilerin yer oyunları gösterisi, bayrak yarışı, jimnastik gösterileri, halk oyunları gösterileri sunuldu, şiirler okundu. Gençlik Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde dereceye girenlere ödülleri verildi.

Törene, Kaymakam Salih Başara, Belediye Başkanı Refaettin Karaca, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Samet Kuruçelik, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Savaş, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Yaman, CHP İlçe Başkanı Şükrü Şimşek, MHP İlçe Başkanı Hakan Düzenli, Saadet Partisi İlçe Başkanı Fahri Arıcı, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - Bafra Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı. Konuşmanın ardından Mehmet Yıldız İlçe Halk Eğitimi Merkezi’nin öğrencileri tarafından halk oyunu gösterisi sunuldu, şiirler okundu, müzik dinletisi gerçekleştirildi, spor gösterileri sunuldu, kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi. Programa Bafra Kaymakam Cevdet Ertürkmen, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Bafra Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sefa Maraşlı, siyasi parti temsilcileri, daire kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

- Havza Havza'da Mehmetçik Meydanı'ndaki törenlerde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Havza Spor Salonu'ndaki programda ise Milli Mücadele ile ilgili slayt sunumunun ardından sporcular jimnastik ve güreş gösterisi sundu, ok atışı yaptı. Müzik dinletisinin ardından halk oyunu gösterileri gerçekleştirildi. İlçede CHP Havza İlçe Başkanlığınca ise Havza Atatürk Evi'nden Mehmetçik Meydanı'na kadar yürüyüş düzenlendi.

Yürüyüşün ardından CHP İlçe Başkanı Şener Geçit, Mehmetçik Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. - Terme Terme ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programı çelenk töreni sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Programa, Terme Kaymakamı Metin Maytalman, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Sezai Uzun, Cumhuriyet Başsavcısı Seçkin Şahan, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Eren Dede, protokol üyeleri, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Çeşitli etkinliklerle sürdürülen programda, 3 bin metrelik gençlik koşusu düzenlendi. Program sonunda, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol tarafından hediyeleri verildi. - Alaçam Alaçam'da törenler Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol üyeleri, sporcular, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş Bafra Caddesi'nden Stadyum'a kadar yürüdü. Stadyumda geçit töreni ile başlayan programda öğrenciler şiirler okudu, çeşitli sportif gösteriler sundu. Programda, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkışı canlandırıldı. Programda çeşitli dallarda dereceye giren sporculara protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.