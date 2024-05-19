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        Samsun'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 16:46 Güncelleme: 19.05.2024 - 16:46
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        Samsun'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

        Rahmi Aydın (61) yönetimindeki 55 YD 110 plakalı otomobil, Samsun Sinop kara yolu Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan İrfan Bilgili'ye (43) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, trafik kazası ile ilgili çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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