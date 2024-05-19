Samsun'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Rahmi Aydın (61) yönetimindeki 55 YD 110 plakalı otomobil, Samsun Sinop kara yolu Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan İrfan Bilgili'ye (43) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, trafik kazası ile ilgili çalışma başlattı.
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