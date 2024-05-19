Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı ve MSB Mehteran Birliği Samsun'da gösteri sundu

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı ise nöbet değişimi ve tüfekleriyle gösteri yaptı.

Samsun'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı ile Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Mehteran Birliği gösteri düzenledi.

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