Samsun'da 1919 metrelik Türk bayrağıyla yürüyüş yapıldı
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 105. yıl dönümünde kentte yürüyüş düzenlendi.
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 105. yıl dönümünde kentte yürüyüş düzenlendi.
Atakum ilçesindeki Çobanlı İskelesi'nden başlayan "Gençlik ve Bayrak Yürüyüşü"ne katılanlar, yol boyunca çeşitli marşlar seslendirdi.
Atakum Gençlik Merkezi önünde sona eren yürüyüşte katılımcılar, 1919 metrelik Türk bayrağı açtı. Yürüyüşe izciler bando takımı ile eşlik etti.
Vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak yürüyüş yapanlara destek verdi.
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