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        Samsun'da 1919 metrelik Türk bayrağıyla yürüyüş yapıldı

        Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 105. yıl dönümünde kentte yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 20:34 Güncelleme: 19.05.2024 - 20:34
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        Samsun'da 1919 metrelik Türk bayrağıyla yürüyüş yapıldı
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        Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 105. yıl dönümünde kentte yürüyüş düzenlendi.

        Atakum ilçesindeki Çobanlı İskelesi'nden başlayan "Gençlik ve Bayrak Yürüyüşü"ne katılanlar, yol boyunca çeşitli marşlar seslendirdi.

        Atakum Gençlik Merkezi önünde sona eren yürüyüşte katılımcılar, 1919 metrelik Türk bayrağı açtı. Yürüyüşe izciler bando takımı ile eşlik etti.

        Vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak yürüyüş yapanlara destek verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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