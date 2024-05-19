Samsun'da 1919 metrelik Türk bayrağıyla yürüyüş yapıldı

Atakum Gençlik Merkezi önünde sona eren yürüyüşte katılımcılar, 1919 metrelik Türk bayrağı açtı. Yürüyüşe izciler bando takımı ile eşlik etti.

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