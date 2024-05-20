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        İlk kez çıktığı buz pistinde yeteneği keşfedilen Azra'nın hedefinde milli sporcu olmak var

        Samsun'da yaşayan 13 yaşındaki Azra Yalçınkaya, 10 ay önce ilk kez çıktığı buz pistinde yeteneği keşfedilince başladığı sporda hedeflerini yüksek tutuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 11:50 Güncelleme: 20.05.2024 - 11:50
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        İlk kez çıktığı buz pistinde yeteneği keşfedilen Azra'nın hedefinde milli sporcu olmak var
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        Samsun'da yaşayan 13 yaşındaki Azra Yalçınkaya, 10 ay önce ilk kez çıktığı buz pistinde yeteneği keşfedilince başladığı sporda hedeflerini yüksek tutuyor.

        Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Azra Yalçınkaya, bir süre sokak pateni, tenis, kick boks ve tekvando yaptı. Tesadüfen izlediği bir videoda Samsun'da buz pateni sahası olduğunu öğrenen Yalçınkaya küçük yaşlardan bu yana ilgi duyduğu buz patenini de denemeye karar verdi.

        Annesiyle halka açık bir gün buz pistine çıkan Azra, daha önce paten deneyimi olduğu için buz üstünde hiç zorlanmadan kayıp artistik hareketler yapmayı başarınca annesinin ve çevredekilerin dikkatini çekti.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün açtığı artistik buz pateni kursuna katılan ve kendini kısa sürede geliştiren Azra, mart ayında katıldığı Samsun'da düzenlenen okullar arası yarışmada il ikincisi oldu.

        Nisan ayında Ankara'da düzenlenen yarışmada da dereceye giremese de başarılı bir performans gösteren Azra'nın hedefinde ise milli sporcu olmak var.

        Artistik buz pateni sporcusu Azra Yalçınkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 aydır buz pateni eğitimi aldığını belirtti.

        Buz pateni yapmanın çocukluk hayali olduğunu bunun için çok mutlu olduğunu dile getiren Yalçınkaya, "Buz pateninde gerçekten iyi yerlere gelip milli sporcu olmayı istiyorum. Mümkünse antrenör olmayı planlıyorum. Bunu çok istiyorum. Bunun için çok çalışıyorum." dedi.

        - "Kaymak çok güzel bir his, özgür hissediyor insan kendini"

        Artistik buz pateni sonrasında hayatında olumlu gelişmeler yaşadığına işaret eden Azra, "Buz pateni sonrası zihnim daha çok açıldı, derslerim daha güzel şu an. Hayatımdaki çoğu şey doğru gitmeye başladı. Bu da beni mutlu ediyor. Ben hiç düşmekten korkmuyorum. Bu kadar kişi arasında bunu yapabilmek bana gerçekten gurur ve mutluluk veriyor. Kaymak çok güzel bir his, özgür hissediyor insan kendini. Kurs dışında biz halk seanslarında da çalışıyoruz. Aslında bunu herkesin denemesi gerekir. Herkesin kontrollü bir şekilde kayıp bu hissi tatmalarını isterim." diye konuştu.

        Babasının ve abisinin kick boks ile uğraştığını annesinin ise judocu olduğunu ifade eden Yalçınkaya, dövüş sanatlarına çok büyük ilgisinin olduğunu ancak sokak pateni ve buz pateninde daya iyi olduğunu aktardı.

        Azra Yalçınkaya'nın annesi hemşire Arzu Yalçınkaya (50) da kızlarına kültür, sanat ve spor alanında destek verdiklerini anlattı.

        Azra'nın hangi sporda kendini buluyorsa orada olmasını istediklerini belirten Yalçınkaya, şunları dile getirdi:

        "Bu yönde ona destekte bulunduk. Kızım bir gün buz pateni sahasında halk seansına katılmak istedi. Ben buz pisti duvarlarına tutunarak kaymaya çalışırken bir baktım kızım hiçbir sıkıntı çekmeden adeta havada uçarak buza atladı ve o televizyondan izlediği estetik hareketleri yapmaya başladı. Ben şok oldum açıkçası. Kısa sürede başarılı olması bizi mutlu ediyor. Biz ailecek sporcuyuz. Ben de judo yaptım. Kızımı destekliyorum ve onunla gurur duyuyorum."

        Buz pateni antrenörü Oksana Ural da Azra Yalçınkaya'nın yetenekli olduğunu kısa sürede ciddi bir başarı kazandığını ifade ederek gelecek vaat eden bir sporcusu olduğunu vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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