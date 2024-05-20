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        Bafra'da bisiklet turu düzenlendi

        Samsun'un Bafra ilçesinde Belediye tarafından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yılı kapsamında "Bisikletini al gel, sağlık için pedalla" sloganı ile Bisiklet Turu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 12:08 Güncelleme: 20.05.2024 - 12:08
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        Bafra'da bisiklet turu düzenlendi
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        Samsun'un Bafra ilçesinde Belediye tarafından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yılı kapsamında "Bisikletini al gel, sağlık için pedalla" sloganı ile Bisiklet Turu düzenlendi.

        Bafra Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ın işaretiyle başlayan Bisiklet Turu, Atatürk Bulvarı, Cumhuriyet Meydanı, Gençlik Caddesi, Alaçam Caddesi ve Samsun Sinop Yolu güzergahını takip ederek Çetinkaya Köprüsü'nden geçilip Kızılırmak Sedde Parkı'nda sona erdi.

        Belediye Başkanı Hamit Kılıç,"Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bugünümüzün ve geleceğimizin teminatı gençlerimize armağan ettiği 19 Mayıs'ta milletçe bir arada olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bafra Belediyesi olarak her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz etkinliğimize gençlerimizin bu denli katılım göstermesi bizleri sevindiriyor. Bu vesileyle bizleri yalnız bırakmayan tüm gençlerimizin bayramını kutluyor, her birine sağlıklı ve başarılı bir ömür diliyorum." dedi.

        Etkinliğe, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Kaymakam Cevdet Ertürkmen, birim müdürleri, bisiklet tutkunları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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