Bafra'da bisiklet turu düzenlendi

Samsun'un Bafra ilçesinde Belediye tarafından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yılı kapsamında "Bisikletini al gel, sağlık için pedalla" sloganı ile Bisiklet Turu düzenlendi.

Bafra Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ın işaretiyle başlayan Bisiklet Turu, Atatürk Bulvarı, Cumhuriyet Meydanı, Gençlik Caddesi, Alaçam Caddesi ve Samsun Sinop Yolu güzergahını takip ederek Çetinkaya Köprüsü'nden geçilip Kızılırmak Sedde Parkı'nda sona erdi.