Samsun'un Havza ilçesinde, Milli Mücadele yolculuğunda Atatürk ve silah arkadaşlarının ilçeye gelişlerinin 105. yıl dönümü nedeniyle kutlanacak 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali başladı.

İlk Kıvılcım Şehitlik Anıtı'ndan Mehmetçik Meydanı'na kadar süren yürüyüşle başlayan festivalde, Mehmetçik Meydanı'nda mehter takımı tarafından gösteri sunuldu.

Yürüyüşe Kaymakam Mustafa Ayvat, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, festival komitesi, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaymakam Ayvat, yaptığı konuşmada, Havza'nın Milli Mücadele'nin başlangıç noktası olduğunu belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı bağımsızlık yürüyüşü 25 Mayıs’ta Havza’ya gelmesi ve Havzalılarda aldığı cesaret ile yakmış olduğu bağımsızlık meşalesi ile ülkemizin temelleri atılmıştır. İnşallah bu yıl uzun bir süreden sonra tekrar festivalimiz ile 25 Mayıs'ı gereğince kutlayacağız. Tüm haklımız davetlidir." dedi.

Belediye Başkanı Murat İkiz ise Havza'nın ve Havzalıların her daim vatanına bağlı ve vatanı için gözünü kırpmadan göreve hazır olduğunu dile getirerek, "Bu 25 Mayıs 1919 tarihinde ne ise bugün de aynıdır. Bunun en büyük göstergesi ilçemizde Cumhuriyet tarihi boyunca vermiş olduğumuz şehitlerimizdir. İnşallah güzel bir festival ile halkımız ile birlikte Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza'ya gelişlerinin 105. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlendiğimiz 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivalimizi gerçekleştireceğiz." diye konuştu.