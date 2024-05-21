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        Samsun'da belediye binasında çıkan yangın söndürüldü

        Samsun'un merkez Tekkeköy Belediyesi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 00:50 Güncelleme: 21.05.2024 - 00:50
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        Samsun'da belediye binasında çıkan yangın söndürüldü
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        Samsun'un merkez Tekkeköy Belediyesi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Tekkeköy Belediyesi'nin bodrum katında, evrak arşiv kayıtlarının tutulduğu bilgisayarlara bağlı güç kaynağından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, evrak arşiv odasında hasara yol açtı.

        Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yangının ardından belediye binasında incelemelerde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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