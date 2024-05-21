Samsun'da "Milli Mücadele'de 19 Mayıs ve Samsun" konferansı düzenlendi

Samsun'un Bafra ilçesinde, "Milli Mücadele'de 19 Mayıs ve Samsun" konferansı gerçekleştirildi.

Bafra Gençlik Merkezince Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen konferansa Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan, konuşmacı olarak katıldı.

Çağlayan, Samsun'un Milli Mücadele'nin ilk kıvılcımının çakıldığı, ilk ateşin yakıldığı yer olduğunu belirterek, "Mustafa Kemal Atatürk savaşlardaki başarılarıyla büyük bir asker, yönetimiyle büyük bir devlet adamı, görüşlerindeki sağlamlılık, doğruluk, geçerlilik, uluslararası ilişkilerde güvenilirlik, barış ve insanseverlik değerleriyle de evrensel bir kişi olmuştur." dedi.