Alaçam'da üniversiteli gençler şehit yakınlarıyla kahvaltıda buluştu

Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında Alaçam Gençlik Merkezi tarafından Alaçam Kredi Yurtlar Kurumu Yurdunda organize edilen programda ilçede ikamet eden şehit yakınları, üniversiteli gençlerle buluştu.

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