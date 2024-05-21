Alaçam'da üniversiteli gençler şehit yakınlarıyla kahvaltıda buluştu
Samsun'da Alaçam Gençlik Merkezi gönüllüleri, şehit yakınlarıyla kahvaltıda bir araya geldi.
Samsun'da Alaçam Gençlik Merkezi gönüllüleri, şehit yakınlarıyla kahvaltıda bir araya geldi.
Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında Alaçam Gençlik Merkezi tarafından Alaçam Kredi Yurtlar Kurumu Yurdunda organize edilen programda ilçede ikamet eden şehit yakınları, üniversiteli gençlerle buluştu.
Programa Kaymakam Fatih Kayabaşı, Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yaşar Görmez, İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Aktaş, daire amirleri, şehit yakınları ve öğrenciler katıldı.
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