Samsun'da yön tabelasının devrilmesi sonucu araç kuyrukları oluştu

Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu Ordu istikametinde, ekipler olay yerine güçlükle ulaştı. Araç kuyruğu nedeni ile Canik'teki şehir içi trafiği de aksadı. Sabah işe yetişmek isteyen sürücüler güçlük yaşadı.

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