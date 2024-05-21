Bafra'da polis ve zabıtadan kaldırım işgaline karşı denetim
Samsun'un Bafra ilçesinde polis ve zabıta ekipleri, kaldırım işgaline karşı denetim yaptı.
Samsun'un Bafra ilçesinde polis ve zabıta ekipleri, kaldırım işgaline karşı denetim yaptı.
Bafra Belediyesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde bulunan bulvar, cadde ve sokaklarda kaldırımlarda yayaların geçmesine engel olabilecek durumların giderilmesi için ortak çalışma yürüttü.
Polis ekipleri, kaldırıma araç park edilmesi, bisiklet ve motosikletlerin yanlış park edilmesi hakkında uyarıda bulundu.
Zabıta ekipleri de esnafı gezerek sandalye, masa ve tezgahların kaldırımlara nasıl konulması gerektiği anlattı, yayaların geçişlerini engellememelerini istedi.
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