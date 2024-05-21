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        Samsun'da aranan 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Samsun'da düzenlenen operasyonda, FETÖ'den aranan 2 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 14:34 Güncelleme: 21.05.2024 - 14:34
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        Samsun'da aranan 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen operasyonda, FETÖ'den aranan 2 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, aranan FETÖ hükümlülerinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü ile 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir hükümlüyü yakaladı.

        Gözaltına alınan 2 hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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