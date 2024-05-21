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        Samsun'da tarihi eser operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 14:44 Güncelleme: 21.05.2024 - 14:44
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        Samsun'da tarihi eser operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğünce, kent genelinde her türlü kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma yürütüldü.

        Vezirköprü ilçesinin kırsal bölgelerinde iki kişinin dedektörle arama yaparak tarihi eser buldukları, bunları satmak için ilçe merkezinde müşteri aradıkları bilgisi üzerine operasyon düzenleyen polis, şüpheliler R.G. ile H.İ.K'yi yakaladı.

        Zanlıların üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada, Helenistik, Roma, Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 121 sikke, 10 obje ile 2 dedektör ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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