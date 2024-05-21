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        Bafra Kuş Cenneti'nde bisiklet turu düzenlendi

        Samsun'un Bafra ilçesinde, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bisiklet turu düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 16:27 Güncelleme: 21.05.2024 - 16:27
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        Bafra Kuş Cenneti'nde bisiklet turu düzenlendi
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        Samsun'un Bafra ilçesinde, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bisiklet turu düzenledi.

        Bafra Gençlik Merkezi gönüllülerince, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bisiklet turu gerçekleştirildi.

        Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, gençlere doğayı tanıtmak, yaşamlarına hareketlilik getirmek amacıyla düzenledikleri etkinliğe ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediye Başkanlığına teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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