Bafra Kuş Cenneti'nde bisiklet turu düzenlendi
Samsun'un Bafra ilçesinde, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bisiklet turu düzenledi.
Samsun'un Bafra ilçesinde, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bisiklet turu düzenledi.
Bafra Gençlik Merkezi gönüllülerince, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bisiklet turu gerçekleştirildi.
Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, gençlere doğayı tanıtmak, yaşamlarına hareketlilik getirmek amacıyla düzenledikleri etkinliğe ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediye Başkanlığına teşekkür etti.
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