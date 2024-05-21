Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Çarşamba ilçesinde ruhsatsız silah ve mühimmat bulundurdukları tespit edilen M.G, B.K, S.U, C.İ. ve F.Ç’nin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

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