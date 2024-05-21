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        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 21:23 Güncelleme: 21.05.2024 - 21:23
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        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı yakalandı
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        Samsun’da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Çarşamba ilçesinde ruhsatsız silah ve mühimmat bulundurdukları tespit edilen M.G, B.K, S.U, C.İ. ve F.Ç’nin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Adreslerde arama yapan ekipler, 6 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca ile 742 tabanca fişeği ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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