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        Samsun'da çocuk cezaevinde kültür sokağı açılışı yapıldı

        Samsun'un Kavak ilçesindeki Kavak Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumu'nda yapılan kültür sokağı ve iç mekan renklendirme çalışmalarının açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 23:16 Güncelleme: 21.05.2024 - 23:16
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        Samsun'da çocuk cezaevinde kültür sokağı açılışı yapıldı
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        Samsun'un Kavak ilçesindeki Kavak Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumu'nda yapılan kültür sokağı ve iç mekan renklendirme çalışmalarının açılışı gerçekleştirildi.

        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ahmet Yesevi'den Mevlana'ya, Karacaoğlan'dan Neşet Ertaş'a gönül, düşünce, sanat ve edebiyat insanlarının portre çizimlerinin, sözlerinin ve bilgilerinin yer aldığı "Kültür Sokağı" ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğrencilerinden oluşan Görsel Sanatlar Topluluğu ve Doç. Dr. Selma Karaahmet Balcı'nın katkılarıyla yapılan renklendirme çalışmalarının açılışı yapıldı.

        Açılışa katılan Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, burada yaptığı konuşmada, suç işleyen çocukların, suça sürüklense de kendi çocukları olduğunu belirtti.

        Kılıç, "Burası cezaevinden ziyade bir eğitim yuvasıdır. Çocuklarımızı inşallah burada ıslah edip eğitip yeniden topluma kazandırarak evlerine gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Konuşmanın ardından Cumhuriyet Başsavcısı Kılıç, Kavak Kaymakamı Erdem Karanfil, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Akif Aktaş, Cezaevi Savcısı Ümit Şafak Koçak, Vakıflar Bölge Müdürü Sayın Ali Erkan Öztürk ile Kavak protokolü açılışı yaptı.

        Kültür sokağı ile renklendirme çalışmalarında emeği geçenlere hediyeler verildi.

        Programın ardından Vakıflar Bölge Müdürlüğü, günün anısına suça sürüklenen çocuklara, kurum personeline ve misafirlere çeşitli ikramlarda bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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