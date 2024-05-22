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        Samsun'da otomobilin çarptığı kadın öldü

        Samsun'un Yakakent ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 09:09 Güncelleme: 22.05.2024 - 09:09
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        Samsun'da otomobilin çarptığı kadın öldü
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        Samsun'un Yakakent ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Ü.B'nin kullandığı otomobil, Yakakent Liman Mahallesi'nde geri manevra yaptığı sırada Khadija A'ya (50) çarptı.

        Alaçam Devlet Hastanesine kaldırılan Khadija A, buradaki müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Khadija A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince sürücü Ü.B. ile olay sırasında yanında bulunan D.G. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından D.G. savcılık talimatıyla, Ü.B. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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