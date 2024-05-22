Bafra'da kamu mallarına zarar verenler tespit edilecek

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hamit Kılıç, kamu malına bilerek zarar vermenin kul hakkına girmek olduğuna işaret ederek, "Bafra genelinde hemşehrilerimizin kullanımına sunulan çöp konteynerlerine, parklarımızda bulunan banklara, oturma yerlerine verilen zarar, bizleri vicdanen üzmektedir. Aklı başında bir insanın bunu yapması hıyanettir. Emniyet güçlerimizle iş birliği içerisinde suçluların tespit edilip cezalandırılması için gerekeni yapacağız." ifadesini kullandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 19 Mayıs Parkı köşesinde yer alan çöp konteynerinde çıkan yangının Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldüğü, aynı caddede bulunan bir başka konteynerin ise araç çapması sonucu hasar gördüğü belirtildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde kamu mallarına zarar verenlerin tespit edilmesi için çalışma başlatılacağı bildirildi.

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