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        Bafra'da kamu mallarına zarar verenler tespit edilecek

        Samsun'un Bafra ilçesinde kamu mallarına zarar verenlerin tespit edilmesi için çalışma başlatılacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 09:16 Güncelleme: 22.05.2024 - 09:16
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        Bafra'da kamu mallarına zarar verenler tespit edilecek
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        Samsun'un Bafra ilçesinde kamu mallarına zarar verenlerin tespit edilmesi için çalışma başlatılacağı bildirildi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 19 Mayıs Parkı köşesinde yer alan çöp konteynerinde çıkan yangının Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldüğü, aynı caddede bulunan bir başka konteynerin ise araç çapması sonucu hasar gördüğü belirtildi.

        Bafra Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin hasar gören konteynerlerin bakım ve onarımı yapacağı aktarılan açıklamada, ardından yeniden yeniden kullanıma sunulacakları kaydedildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hamit Kılıç, kamu malına bilerek zarar vermenin kul hakkına girmek olduğuna işaret ederek, "Bafra genelinde hemşehrilerimizin kullanımına sunulan çöp konteynerlerine, parklarımızda bulunan banklara, oturma yerlerine verilen zarar, bizleri vicdanen üzmektedir. Aklı başında bir insanın bunu yapması hıyanettir. Emniyet güçlerimizle iş birliği içerisinde suçluların tespit edilip cezalandırılması için gerekeni yapacağız." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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