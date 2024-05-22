Vezirköprü'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Sarıalan Ortaokulu, iş birliğinde düzenlenen serginin açılışına Kaymakam Özgür Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Vezirköprü Fazıl Ahmet Paşa Halk Kütüphanesi Müdürü Kani Öztürk, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Fazıl Gezer, Sarıalan Ortaokulu Müdürü Ahmet Konuşum ile öğretmen, öğrenci ve davetliler katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.