Tekirdağ Samsun Dernekler Federasyonundan Vezirköprü'ye ziyaret

Ziyaretlere yönetim kurulu üyeleri Fatih Tülücü ve Adem Çil ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Daimi Encümeni Halil İbrahim Doğan da katıldı.

Faaliyetleri hakkında bilgi veren Acar, "Vezirköprülülerin iş imkanı nedeniyle göç ettikleri ikinci memleketleri, Tekirdağ ve ilçeleri. Çok sayıda Samsunlu ve Vezirköprülünün yaşadığı Trakya bölgesinde hemşehrilerimizi tek çatı altında toplamak amacıyla bölgede dernekleri birleştirerek Tekirdağ Samsun Dernekler Federasyonunu kurduk." dedi

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