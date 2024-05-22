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        Salıpazarı'nda "Tarımsal Kalkınma Kooperatifçilik" eğitimi düzenlendi

        Salıpazarı Yerel Eylem Grubu Derneği ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, "Tarımsal Kalkınma Kooperatifçilik" eğitimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 14:40 Güncelleme: 22.05.2024 - 14:40
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        Salıpazarı'nda "Tarımsal Kalkınma Kooperatifçilik" eğitimi düzenlendi
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        Salıpazarı Yerel Eylem Grubu Derneği ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, "Tarımsal Kalkınma Kooperatifçilik" eğitimi gerçekleştirildi.

        Salıpazarı Belediye Başkanı Reafaettin Karaca, SASKİ konferans salonunda düzenlenen programda, Yerel Eylem Grubu Derneğinin ilçe adına çok olumlu işler yaptıklarını belirterek, eğitim programında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Programda kooperatifçiliğin ekonomideki yeri, uluslararası örgütler ve kooperatifler, kooperatif işletmelerinin önemi, kadınların güçlenmesinde kooperatiflerin rolü, dünyada ve Türkiye'de kooperatifçilik hareketi ve iyi uygulama örnekleri gibi konularda sunum yapıldı.

        ​​​​​​​ Programa Salıpazarı Kaymakamı Salih Başara, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Özdal, Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Barış Aydoğdu, Salıpazarı Yerel Eylem Grubu Derneği Başkanı Hakan Şahin ile diğer ilgililer katıldı.

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