Samsun Sahra Sıhhiye Okulu Bando Takımı konser verdi
Samsun Sahra Sıhhiye Okulu Bando Takımı, konser verdi.
Samsun Sahra Sıhhiye Okulu Bando Takımı, konser verdi.
İlkadım ilçesindeki bir alışveriş merkezindeki konsere vatandaşlar ilgi gösterdi.
Marşlar ve türküler seslendiren bandoya dinleyiciler alkışlarla eşlik etti.
Bando şefinin davetiyle vatandaşlar da şarkıları seslendirdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.