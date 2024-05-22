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        Samsun Sahra Sıhhiye Okulu Bando Takımı konser verdi

        Samsun Sahra Sıhhiye Okulu Bando Takımı, konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 16:02 Güncelleme: 22.05.2024 - 16:02
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        Samsun Sahra Sıhhiye Okulu Bando Takımı konser verdi
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        Samsun Sahra Sıhhiye Okulu Bando Takımı, konser verdi.

        İlkadım ilçesindeki bir alışveriş merkezindeki konsere vatandaşlar ilgi gösterdi.

        Marşlar ve türküler seslendiren bandoya dinleyiciler alkışlarla eşlik etti.

        Bando şefinin davetiyle vatandaşlar da şarkıları seslendirdi.

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