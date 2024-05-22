MHP Samsun İl Başkanı Mucur, basın mensuplarıyla buluştu

MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Mucur, İlkadım Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart yerel seçimlerinin sonuçlarını değerlendirdi.

Cumhur İttifakı olarak Samsun'un başarılı iller arasında olduğunu belirten Mucur, "Büyükşehir Belediyesinde ise 10 meclis üyesi, 2 belediye başkanımız ile 12 temsilcimiz bulunuyor. AK Parti ile Cumhur İttifakı'nı temsil ediyoruz. Büyükşehir'de Halit Doğan'ın çalışmalarına destek veriyoruz." dedi.