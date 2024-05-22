Termeli sporcular, dünya şampiyonluğu derecesi elde etti

İstanbul'da düzenlenen Wako Dünya Kick-Boks Kupası şampiyonasında yarışan Termeli lise öğrencisi Göknur Gülten dünya birincisi, lise öğrencisi Alperen Keleş ise dünya ikincisi oldu.

Terme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Metin Maytalman,41 ülke ve 4000 sporcunun katıldığı yarışmadan dünya birinciliği ve ikinciliği ile dönen sporcuları makamında ağırladı.

Başarıları dolayısıyla Göknur Gülten ve Alperen Keleş'i tebrik eden Maytalman, iki sporcuyu ödüllendirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse de sporcuları makamında ağırlayarak, başarılarının devamını diledi.