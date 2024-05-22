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        Termeli çeltik üreticilerine ekim izni uyarısı

        Terme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2024 yılında çeltik üreticilerinin ekim izni başvurularını 31 Mayıs'a kadar yapmaları gerektiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 17:40 Güncelleme: 22.05.2024 - 17:40
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        Termeli çeltik üreticilerine ekim izni uyarısı
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        Terme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2024 yılında çeltik üreticilerinin ekim izni başvurularını 31 Mayıs’a kadar yapmaları gerektiğini duyurdu.

        Terme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çeltik üreticilerinin ekim izni almaları gerektiği hatırlatıldı.

        Açıklamada, "2024 yılında çeltik üretimi yapacak olan çiftçilerimizin çeltik ekim izni için başvurularını, 31 Mayıs 2024 tarihine kadar Terme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüze yapmaları önemle duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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