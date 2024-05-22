Terme'de polislik meslek tanıtım semineri düzenlendi
Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, lise öğrencilerine yönelik meslek tanıtım semineri düzenlendi.
Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, lise öğrencilerine yönelik meslek tanıtım semineri düzenlendi.
Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü, Terme Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda düzenlenen meslek tanıtım semineri ile polislik mesleğini öğrencilere tanıttı.
Seminere, Terme Fatih Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören 120 öğrenci katıldı.
Ekiplerce, polislik mesleğine dair bilgiler aktarıldı.
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