Karadeniz Kırkpınarı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Recep Kasnak oldu

Güreşlerde derece giren sporculara madalyaları Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Murat İkiz, Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, AK Parti Havza İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı, MHP İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç ile güreş ağası Ayan tarafından verildi.

Havza İbrahim Karabacak Güreş Sahası'nda yapılan ve farklı kategoride yaklaşık 200 pehlivanın katıldığı güreşlerde güreş ağalığını 500 bin lira ile yeniden Yahya Ayan elde etti. Ayan, ağalık koçunu belediye çalışanlarına bağışladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.