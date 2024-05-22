Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Saldırıda ölen Asım Cerrah'ın, Canik Belediyesi önünde, 19 Ağustos 2020'de Hüsame Ünveren'i silahla öldüren ve yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırılan sanıklardan Ahmet Cerrah'ın ağabeyi olduğu öğrenildi.

Cerrah, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Gülsan Sanayi 46. Sokak’ta iş yerinin karşısındaki çay ocağında oturan Asım Cerrah'a (42) S.T. (34) tarafından tabancayla ateş edildi.

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