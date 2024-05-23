Salıpazarı'nda düzenlenen Gençlik Haftası Voleybol Turnuvası sona erdi

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Gençlik Haftası dolayısıyla düzenlenen Voleybol Turnuvası sona erdi.

Salıpazarı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya 12 takımda 120 sporcu katıldı.

Finalde Yılmaz İnşaat takımını 3-2 yenen Muslubey Mahallesi, birinci oldu. Turnuvada üçüncülüğü ise Gençlik Spor takımı elde etti.

Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, şampiyon Muslubey Mahallesi takımı ile ve turnuvaya katılan tüm sporcuları tebrik etti.

Turnuvanın ardından düzenlenen programla dereceye girenlere Kaymakam Salih Başara, Belediye Başkanı Karaca ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Veysel Şahinal tarafından kupa ve madalyaları verildi.